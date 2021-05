Pärnu meistriliiga finaali vedanud Maxhuni: „Soomes küsiti, miks ma Eestisse lähen – seal pole ju taset.“ 

Suur roll suvepealinna tulekus oli koondise lootsil Jukka Toijalal. "Kui mängisime suvel maavõistlusmängu Eestiga, siis ta rääkis mulle Heiko Rannulast (Pärnu peatreener ja koondise abitreener.– E.K.), kes võttis minuga ka ühendust ja ütles, et võiksin olla tiimi liider. Jukka kiitis, et ta on väga hea juhendaja ning oskab mängijad arendada," sõnad ta.

Teisel pool lahte tekitas koondislase otsus arusaamatust ja oli palju kahtlejaid. "Soomes küsiti, miks ma Eestisse lähen – seal pole ju taset ja bla-bla-bla," tunnistab Maxhuni, kes tunnistab, et tegu oli siiski rohkem inimestega, kes korvpallist liialt palju ei tea.

Mees tõusis kiiresti Pärnu Sadama üheks põhijõuks, kui Eesti-Läti liigas olid ta keskmised näitajad 17,3 punkti ja 4,9 söötu, mis on vastavalt liiga paremuselt teine ja kaheksas näitaja.

"Ta üritab treenerina oma kogemusi edasi anda. Õppisin temalt pisiasju, mis ei tundunud varem olulised: kuhu triblada, millal joosta," kiidab Maxhuni Pärnu Sadama juhendajat Heiko Rannulat. Foto: Stanislav Moshkov

"Pärnusse tulek oli ideaalne samm," hindab ta nüüd tagantjärgi. "Olen isiklikult väga rahul, sest klubi aitas mul tõusta tiimi liidriks. Ma küll ei oodanud, et skoorin nii palju, aga see tuli kuidagi loomulikult."

Maxhuni sõnul on Pärnu küll väike klubi, kuid kõik teevad asja südamega. Väga hästi toimib ka treenerite paar Rannula ja Gert Kullamäe, sealjuures on abiks , et Rannulal on mängujuhi taust. "Ta üritab treenerina oma kogemusi edasi anda. Õppisin temalt pisiasju, mis ei tundunud varem olulised: kuhu triblada, millal joosta," selgitab Maxhuni.

Kui Rannula vaatab rohkem suurt pilti, siis Kullamäe pöörab tähelepanu detailidele. "Tal on ka eraldi trennid, mis keskenduvad visetele. Meil on omavahel olnud läbi hooaja võistlused. Ta on küll üsna vana, aga ta tõesti suudab siiani visata. Olen teda paaril korral võitnud, aga enamasti kaotanud," kinnitab Maxhuni, et 49aastane viskekahur loobib siiani võrgud ribadeks.