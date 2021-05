Rally Estonia fännide saatus püsib lahtisena 

Rally Estonia on sel aastal teist korda kavas WRC sarja etapina, kuid kuna mullu lülitati see rallikalendrisse hooaja keskel, on tänavune aasta esimene kord, mil Eestis peetav etapp on kohe algusest peale rallikalendrisse sisse arvestatud. 15.-18. juulini sõidetava Rally Estonia osalejate registreerumine lõppeb 15. juunil ning 21. juunil loodab korraldustiim rahvusvahelise autospordiidu (FIA) kinnitatud nimekirja avalikuks teha.