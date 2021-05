Kohamängude ärajäämine ajas käsipallirahva tülli. HC Kehra mänedžer: „See on spordiala surm!“ 

Juhendi järgi on lugu lihtne: kuus meistriliigas osalevat klubi leppisid sügisel kokku, et kui põhiturniir pole 25. aprilliks lõppenud, siis play-off'e ei mängita. Täpselt nii on ka koroonapandeemia tõttu läinud. Ainult Raasikul on tänaseks kõik 20 matši peetud, ülejäänuid ootab veel üks kuni kolm kohtumist, kuid meistriks tuleb tabelit pika puuga juhtiv Põlva Serviti.