Kõmu Soome tõkkesprinteri pikantne eraelu: tekstisõnumid van Dijkilt, abieluettepanek Powellilt ja armukadedad kallimad Eigo Kaljurand , täna 20:19 Jaga: M

BLOND ILUDUS: Annimari Korte raamatus selgub, et talle on ligi ajanud mitmed spordikuulsused Foto: AP/Scanpix

110 meetri tõkkejooksu Soome rekordi omanik Annimari Korte ei löö laineid vaid staadionil, sest väga kirev on ka tema eraelu. Blond iludus tunnistab eluloos, et on olnud suhtes mitme suurvõistluste medalistiga ning talle on ligi ajanud Liverpooli täht Virgil van Dijk ning aegade üks kiireimaid mehi Asafa Powell.