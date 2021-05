Toyotad omavad Rally Estonia võtmerolli, WRC-etapil eelistatakse keskonda säästvaid autosid 

Nimelt on Toyota sellest astast Rally Estonia ametlik autopartner ja annab ralli korraldusmeeskonna kasutusse keskkonnasäästlikud täishübriid-elektriautod. Kokku on Rally Estonia eel ja ajal kasutusel üle 20 Toyota ja põhirõhk on just hübriididel.

„Toyotaga on meil olnud pikaajaline koostöö ja järgmise sammu astumine, kus Toyota on meie ametlik autopartner, oli arvestades meie pikemaid eesmärke loomulik samm. Meile kui maailmatasemel autoralli sündmuse WRC Rally Estonia korraldajatele ja Rohetiigri asutajaliikmele on ülioluline keskkonna- ja loodushoid ning jätkusuutlikkus, et säilitada Eestimaa puhas ja puutumatu loodus. Soovime olla antud vallas innovaatorid ja teerajajad kogu maailmas. Koos Toyotaga saame juurutada väga jõuliselt rohestrateegiat juba sellel aastal,“ kommenteeris Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe.

Kusjuures kõigile neile, kes tulevad Rally Estoniale hübriid-, elektri- ja vesinikuautoga, pakutakse tasuta autopääset.