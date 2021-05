Jalgpall Marko Kristal meistrite liiga finaalist: Chelsea võimalus avaneb siis, kui Cityl on halb päev Oliver Lomp , täna 11:02 Jaga: M

Riyad Mahrezi kaks väravat kukutasid PSG Foto: Reuters/Scanpix

Selle nädalaga sai selgeks, et jalgpalli Meistrite liiga finaal on seekord taas Inglismaa siseasi ning 29ndal mail selgitavad Istanbulis peetavas kohtumises Euroopa parima klubi Londoni Chelsea ja Manchester City. Küsisime Eesti jalgpallilegendilt Marko Kristalilt, miks mõned aastad tagasi võitmatuna näinud Madridi Real langes ning kes on finaalis favoriit.