Jalgpall „Mõistan neid, kes ei taha meie ülekandeid vaadata“ ehk Kas ropendamine on Eesti klubijalgpalli orgaaniline osa? Kaspar Koort , täna 19:00 Jaga: M

GALERII

TÕMBAS SAE KÄIMA: Tuleviku peatreeneri Jaanus Reiteli arvates tehti tema mängija vastu viga, kuid peakohtunik Joonas Jaanovits (punases särgis) sama meelt polnud. Järgnes Reiteli sõnavaling, mida Jaanovits karistas kollase kaardiga, lisades, et samal kombel jätkates eemaldatakse Reitel üldse platsi kõrvalt. Foto: Kenno Soo

Jalgpallurite ja treenerite poolt kohtunike, vastasmängijate ja jumal teab kelle suunas lendu lastud krõbedamaid sõnu on kuulnud küllap iga vutihuviline, kes mõnd meie kodumaist jalgpallimatši nägema on juhtunud. Et koroonaajastul staadioneil pealtvaatajaid ei ole, on need väljendid teleülekannetes veel iseäranis hästi kuulda. Kas ropendamine käibki Eesti klubijalgpalliga kaasas nagu sukk saapaga?