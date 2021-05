HEA UUDIS | Portugali ralli on pärast Eestit esimene koht, kuhu publik on ametlikult jälle lubatud! 

Eelmisel aastal sõideti autoralli MM-sari suure pausiga: kui märtsikuus sai ära peetud Mehhiko etapp, siis järgmisena starditi alles septembri alguses Eestis. Lõuna-Eestis kihutatud Rally Estonia oli eelmisel ning seni tänavusel hooajal ainuke WRC sarja sõit, kuhu publik vaatama sai minna. On tõsi, et viimati aprilli lõpus peetud Horvaatia rallil oli rahvas katsete äärde kogunenud, kuid tegemist oli omavolilise, mitte lubatud tegevusega.

Nüüd on rallipublikul aga põhjust rõõmustamiseks, sest kui mai lõpus sõidetakse Portugalis, on pealtvaatajad jälle ametlikult lubatud ralliautosid piiluma. Seda informatsiooni kinnitas ralliportaal Dirtfish, kelle andmetel pääseb rahvas katsete äärde endiselt piirangutega. Portugali ralli korraldajate sõnul ei pääse pealtvaatajad Portosse ega teeninduspargi alale. Rahvusvahelise autospordiliidu juhi Yves Mattoni sõnul ollakse kindlad, et kohalikud ametivõimud suudavad piiratud publikuhulki hallata ja probleeme ei teki.