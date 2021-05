Rakvere korvikütt pärast esimest sammu pronksi suunas: „Meil jäi kõvasti varu. Eks võib-olla olid mehed natukene närvis.“

Tarva mängija Kristaps Gludītis (paremal). Foto: Siim Semiskar/Eesti korvpalliliidu koduleht

„Childress on neil väga kõva mängija. Kahju, et temaga nii läks. Teised Rapla tagumised astusid siiski väga hästi üles ja lõpus oli natuke meil ka õnne. Tahtsime kõik väga ise kangelased olla ja mängu ära otsustada. Poolajal rääkisime riietusruumis, oli kurjemapoolne jutuajamine. Peame rohkem palli jagama ja võistkondlikumalt mängima. Teisel poolajal see ka õnnestus. Tulime lodeva olekuga mängule. Teisel poolajal jagasime palli ning kõik toimis kaitses. Me aga ei räägi kaitses, mida peaks rohkem tegema. Samuti mängu sees vahetusi kindlamalt tegema ja rohkem pingutama, sest kaitsemäng ongi pingutamine. Seal pole oskusi väga vaja. Meil jäi kõvasti varu. Eks võib-olla olid mehed natukene närvis. Meil on siia väga palju juurde panna."