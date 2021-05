Tarvas läks napi võidu järel pronksiseeriat juhtima

Tarva parim oli 20 punkti visanud Egert Haller, Tormi Niits lisas 16 silma.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas matš toimub teisipäeval Raplas.

Sven Kaldre usub, et Tarvast saadi jagu tänu sellele, et igale nende rünnakule leidsid nad vastuse.

"Nad panid ka raskeid [viskeid] sisse, aga suutsime vastu hakata ja ma arvan, et see, et kogu aeg millegagi vastasime, nad murdiski. Meil on olnud terve play-off'i sellega probleeme. Kolmas veerandaeg on meie jaoks olnud keeruline, aga täna suutsime vastu pidada ja tuli välja küll," lausus tagamängija pärast matši Inspira TV otse-eetris.

Kuigi esimene poolaeg oli märksa tasavägisem, leidis Kaldre, et taktika valikuga Rapla ei eksinud.

"Esimene poolaeg surusime korvi alla ja pärast nad hakkasid kokku tõmbama ja kaare all tekkisid vabad kohad. Ja panime sisse. Arvan, et oli taktikaliselt õige käik, oleksime ilmselt pidanud eelmises mängus tegema. Vahepealsel päeval said tehtud korrektuurid," sõnas Kaldre.

Meeskonna suurim staar Childress küll meeskonda pronksiseerias vigastuse tõttu aidata ei saa, seega tuleb selle võrra teistel rohkem pingutada.