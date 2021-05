Tarvas on pronksist ühe võidu kaugusel! Haller: lõpuks otsustab see, kes rohkem võitleb

„Seeria on olnud koguaeg võrdsete mäng. Lõpus rasked visked läksid meil sisse ja eks see järgmine mäng tuleb samasugune tasavägine,“ rääkis Egert Haller Inspira vahendusel antud intervjuus. „Kindlasti väike väsimus on sees, hooaeg on pikk olnud. Play-off'is, kui tunned, et oled väsinud, siis tuleb küsida üks või kaks minutit puhkust ja keegi teine väljakule lasta. See on kasulikum, kui poole kohaga ringi lonkida.“