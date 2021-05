Petitsioon: sajad tuhanded inimesed nõuavad jaapanlaste elude säästmist 

Petitsiooni kirjelduses tuuakse välja, et koroonaviiruse levik pole Jaapanist taandunud. Lisatakse, et vaktsiin pole maailmas veel piisavalt levinud. Kokkuvõttes ütlevad petitsioonile allakirjutanud inimesed, et juulis satuksid ohtu kohalike inimeste elud, sest olümpiamängud toovad kaasa suure rahvaste liikumise üle terve maailma, mis omakorda levitab erinevaid koroonaviiruse tüvesid.