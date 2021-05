Paide ja Levadia vaheline põnevusmäng päädis tabeliliidri vahetumisega 

„Ootasime rasket mängu, Legion on väga hea meeskond, kellega on kõigil keeruline,“ tõdes Flora ründaja Sergei Zenjov Soccernet.ee otseülekandes.

"See oli okei periood, aga seda tahaks näidata terve mängu vältel. See lõpp näitas, et oleme suutelised näitama ilusat jalgpalli ka sellisel väljakul. Aga nii on vaja algusest peale mängida," ütles Teniste.

Kuressaare pallur Rasmus Saar tõdes, et alguses oli plats väga harjumatu ja pehme, nii et mõnes kohas sai ainult uisutada. "Teisel poolajal olime juba väljakuga enam-vähem harjunud," märkis Saar.

Kalju avavärava autor Pavel Marin tõdes Soccernet.ee ülekandele antud mängujärgses intervjuus, et nende murekohaks on see, et neile lüüakse just mängude lõpus väravaid. Üldiselt leidsis ta aga, et meeskonna vorm liigub ülesmäge ja mängupilt muutub aina paremaks.