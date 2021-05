Premium liiga kolis vettinud muruväljakutele: „Paras ukerdamine ja võitlus oli.“  

Kalju avavärava autor Pavel Marin tõdes Soccernet.ee ülekandele antud mängujärgses intervjuus, et nende murekohaks on see, et neile lüüakse just mängude lõpus väravaid. Üldiselt leidsis ta aga, et meeskonna vorm liigub ülesmäge ja mängupilt muutub aina paremaks.