Sander Puri: „Mängu võib ju olla, aga kui punkte tabelisse ei saa, siis ei saa rahul olla.“ 

„Ootasime rasket mängu, Legion on väga hea meeskond, kellega on kõigil keeruline,“ tõdes Flora ründaja Sergei Zenjov Soccernet.ee otseülekandes.

Pettunud Sander Puri lisas omalt poolt: „Mänguliselt suutsime kohati kontrollida ja palli normaalselt liigutada. See esimene värav... Sappinenile ei tohi nii palju ruumi anda ja kohe karistati ära. Kui viisime jõud ettepoole, siis löödi teine. Ei saanud jälle punkte, kahju noh. Jääb ikka kripeldama. Mängu võib ju olla, aga kui punkte tabelisse ei saa, siis ei saa rahul olla.“

Hooaja alguses pikalt koroonaviirusega kimpus olnud Flora on nüüd pidanud seitse matši, millest võitnud viis ja viigistanud kaks. Kaks mängu enam pidanud liidril ehk Paidel on kuus punkti Florast rohkem. Legion on pidanud kümme kohtumist, teeninud kolm võitu, kaks viiki, viis kaotust ja 11 punkti.