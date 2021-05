OTSEBLOGI | Kas Pärnu suudab finaali avalahingus hammustada haavatud Kalev/Cramot? 

Kalevi poolelt jäävad mängust kindlasti eemale Sten Sokk, Kregor Hermet ja Maurice Kemp, kelle kõigi hooaeg on eeldatavasti läbi. Lahtine on Janis Kaufmanise ja Janari Jõesaare osalus.

Hooaja käigus on mõlemad meeskonna skoorimist vedanud mängujuhid, kui Kalevi Marcus Keene oli lõppenud VTB Ühisliiga hooaja parim punktitooja ning Pärnu võtmemängija on Maxhuni. Viimastel kuudel on heasse hoogu tõusnud ka kodusatsi leeegionär Chavaughn Lewis, kes on sõelmängudes visanud keskmiselt 24,7 punkti.