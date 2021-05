OTSEBLOGI | Pärnu läks viimasele veerandile vastu napis eduseisus 

Pärnu poolelt on Maxhuni tabanud 3/0, Valge ja Rosenthal mõlemad 2/0 ehk tagaliin on seni nullil. Ositi on see Kalevi hea kaitse tulemus, kes pigem tõmbab nende peale kokku ja sunnib teisi viskele, kuid samas on mõlemad eestlased üsna vabadelt kohtadelt eksinud. Nii ongi Sadam poolt käe valgeks saanud vaid Kangur, Kirves ja Jaunzems.