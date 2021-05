VÕIMAS! Lewis Hamilton teenis karjääri 100. parima stardikoha 

Hamiltonile pakkus kõva konkurentsi Max Verstappen (Red Bull), nii et lõpuks jäi kaht kanget lahutama 0,036 sekundit. Hamilton sõitis oma parima aja 1.16,741 seejuures välja ajasõidu viimasel sessioonil.

"100 parimat stardikohta!" hõiskas Hamilton sotsiaalmeedias. "Ma ei suuda seda tunnet mingil moel kirjeldada. Ma ei suuda ära tänada meeskonda ja kõiki neid tehases, tänu kellele oleme me selle uskumatu verstapostini jõudnud. Tunnen end nii alandliku ja tänulikuna. Tunne on selline, nagu oleks see mu esimene võit!"