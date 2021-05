ANIER JA SAPPINEN, TEHKE JÄRELE! Viljandi jalgpallur skooris vägeva trofeega 

Nimelt on Martin Alliku näol praeguste Premium liiga mängijate seas tegemist ilmselt ühe kõige kangema kalamehega ning lisaks kaunile tabamusele jääb ta seda nädalat mäletama ka kahe rekordiparanduse poolest – esmaspäeval uuendas ta oma haugi- ja reedel tõelise kirsina tordil ka jõeforellirekordit. Kes on ise tõsisemalt kalapüügiga tegelenud, see teab, mida see tähendab.