Jalgpall Bayern tähistas järjekordset tiitlit meeleoluka väravapeoga Toimetas Kaspar Koort , täna 22:14

SUURKUJUD: Robert Lewandowski (vasakult), Thomas Muller ja Manuel Neuer tähistavad Bayerni 9. järjestikust Saksamaa meistritiitlit. Foto: Reuters/Scanpix

Müncheni Bayern on üheksandat aastat järjest Saksamaa jalgpallimeister. Omamoodi kurioosumina ei läinudki neil selleks vaja täna õhtul tehtud 6 : 0 purustustööd Mönchengladbachi Borussia üle, vaid nende tiitel sai selgeks juba enne selle matši avavilet, sest Dortmundi Borussia oli alistnud varem lõppenud mängus Bayerni lähima rivaali Leipzigi 3 : 2 ning see tähendas seda, et Bayerni uue peatreeneri Julian Nagelsmanni praegustel hoolealustel pole enam ka matemaatilist võimalust gigantklubi püüdmiseks.