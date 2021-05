Jalgrattasport Eestlased Girol: Kangert veab tiimikaaslast üldvõidu suunas, Taaramäel on vabad käed Eigo Kaljurand , täna 09:54 Jaga: M

Tanel Kangerti tiim panustab tänavu Simon Yatesi üldvõidule vedamisele. Foto: https://twitter.com/GreenEDGEteam

Tanel Kangerti meeskonna BikeExchange'i liider Simon Yates on tänavuse Giro d'Italia üks kolmest suursoosikust, mistap tiirleb tiimis kõik briti ümber ja eestlasegi ülesanne on teda aidata. Rein Taaramäe meeskonnas Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux's keegi üldvõidule ei uha, mistap seal on kõigil vabad käed. "Ma tahan meeskonda aidata oma kogemustega. Tean häid ja s***asid nõuandeid, sest olen kõik läbi elanud," ütles Taaramäe.