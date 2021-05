MÜSTILINE NAINE! Johaugil jäi Tokyo suveolümpia normist napilt puudu: „See oli hea treening.“ 

32aastane Johaug osales Bisletti staadionil 10 000 meetri jooksus, mille ta läbis ajaga 31.32,88. See on norralanna isiklik tippmark, tema varasem rekord oli möödunud aasta juunis joostud 31.40,67.

Samuti oli ta lähedal olümpianormi 31.25,00 alistamisele, millest tal jäi puudu natuke alla kaheksa sekundi. Johaug siiski tunnistas, et ta poleks Tokyosse lennanud.

"Muidugi oleksin tahtnud olla seitse sekundit kiirem ja alistada olümpia kvalifikatsiooninormi, kuid olen oma jooksuga ülimalt rahul. Ma poleks [Tokyo] võistlusele läinud isegi siis, kui oleksin jooksnud nõutud aja. Minu eesmärgid on seotud Pekingi taliolümpiamängudega, aga see oli hea ja motiveeriv treening,” ütles Johaug SVT vahendusel.

Johaugi vägevust näitab seegi, et tema aeg oleks ülivõimas Eesti rekord. Maarjamaa tippmarki hoiab enda käes Sirje Eichelmann, kes 1988. aastal jooksis Kiievis aja 32.47,86 ehk norralanna oli sellest üle minuti kiirem. Eesti naised on viimasel kümnel aastal hädas 35 minuti piiri alistamisega, kui sellega on saanud hakkama vaid Heleene Tambet ja Jekaterina Patjuk.