Breen sai rallil, kus 9 aasta tagasi hukkus tema kaardilugeja, teise koha 

Tegemist polnud mingisuguse suure hooga teelt välja kihutamisega, vaid tegelikult rammis Breen lihtsalt teepiiret. Ta tunnistas hiljem, et sõitja vaatevinklist oli tegemist justkui plekimõlkimisega. Aga kui ta vaatas enda kõrvale ja nägi, et teepiire on tunginud autosse, sai ta aru, et olukord on tõsine. „Sellest hetkest alates ma ei mäleta enam kuigi palju. Kui aus olla, ma isegi ei taha seda mäletada,“ vaatas ta tagasi võistlusele, kus 24aastane Roberts sai fataalseid vigastusi.