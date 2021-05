OTSEBLOGI | Verstappen möödus kohe pärast starti Hamiltonist ning tõusis liidriks

Ferrari piloot Leclerc nentis, et nende seisu arvestades oli neljas koht tipp-topp. "Meil on hea seis, sest alustame mõlemat McLarenist eespool. See on meie jaoks oluline võitlus, sest reaalselt võttes me toojate arvestuses võitleme just nendega," rääkis ta.