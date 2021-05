TÄNA OTSEBLOGI | Hamiltoni ja Verstappeni tuline duell jätkub Kataloonia ringrajal 

23aastane hollandlane oli eilse tulemusega rahul, sest võrreldes eelmise aastaga oli näga progressi. "Teame, et start on siin väga oluline ja see võib mõjutada võistlustulemust, nii et loomulikult oleme sellele keskendunud. Anname võistlusel parima ja meil peaks olema kiirust, kui ma ei tea, kas sellest piisab Mercedese võitmiseks," tunnistas ta peale ajasõitu, et väheste möödumiskohtade rajal võib otsustavaks saada start.

Ferrari piloot Leclerc nentis, et nende seisu arvestades oli neljas koht tipp-topp. "Meil on hea seis, sest alustame mõlemat McLarenist eespool. See on meie jaoks oluline võitlus, sest reaalselt võttes me toojate arvestuses võitleme just nendega," rääkis ta.