Korvpall Ületamatuna tundunud NBA rekordit korranud Russell Westbrook: „Ma tõesti usun, et teist minusugust mängijat pole olemas." Eigo Kaljurand , täna 13:23

HÄRRA KOLMIKDUUBEL: Russel Westbrook on enda sõnul ainulaadne mängija, kes suudab igal õhtul kõrgetasemeliselt skoorida, võtta lauda ja sööta. Foto: AP/Scanpix

NBA ligi 50 aasta vanune Oscar Robertsoni 181 kolmikduubli (mängus vähemalt kümme punkti, laupalli ja söötu – E.K.) rekord näis viimastel kümnenditel ületamatu. Kuid möödunud ööl jõudis tema samale pulgale Russell Westbrook, kes alates esmaspäevast proovib saab rekordi ainuomanikuks. "Ma tõesti usun, et teist minusugust mängijat pole olemas. Mul on kahju nende inimest pärast, kes võtavad seda enesestmõistetavana," leiab Westbrook, et on korvpallis täiesti ainulaadne mängija.