VIDEO | Laupäeval kolmandana lõpetanud Aron kaotas pühapäeval viimastel minutitel poodiumikoha 

Pühapäeval jäi kolmandat kohta hoidnud eestlane aga prantslase Isack Hasjari surve all, kes noolis kümmekond minutit oma võimalust. Lõpuks mängis vastasele kaardid kätte Aron ise, kes eksis kurvist väljudes ja andis koha ära.

Kui Aron Kataloonias lõpetas sõidud 3. ja 4. kohal, siis hooaja evaetapilt Imolas oli ta 4. ja 2. Kokkuvõttes annab see eestlasele 57 silma, millega ta on Formula Regional EM-sarjas teine. Tema seljataha jääb 20aastane britt Alex Quinn 48 punktiga. Sarja juhib Hispaanias mõlemad sõidud võitnud 21aastane šveitslane Grégoire Saucy, kellel on kaukas 85 punkti.