Jalgpall Uskumatus hoos Lewandowski on ülivõimsa rekordi purustamise lävel: arvasin, et selle ületamine on võimatu Mihkel Talivee , täna 23:20

Väravamasin: Robert Lewandowski on tänavu Bundesligas jõudnud 27 mänguga sihile 39 korral! Foto: MoMue / via Mladen Lackovic / Scanpix

Müncheni Bayerni ründaja Robert Lewandowski on viimastel aastatel olnud pidurdamatus hoos. Kui eelmisel hooajal sai ta kõikide sarjade peale 47 mänguga kirja 55 tabamust, siis tänavu on poolaka näitajad vaata et veelgi võimsamad. Saksamaa kõrgliigas on tal oivaline šanss purustada 1972. aastast pärit Gerd Mülleri rekord – legendaarne sakslane lõi toona ühe hooajaga 40 väravat.