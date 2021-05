Hamilton soovib jätkata Mercedeses: me ei taha enam kunagi olla samas olukorras nagu jaanuaris ja veebruaris 

Võidukihutamistes tekib paus 2.–26. augustini. "Me ei taha kiirustada, kuid arvan, et peame olema mõistlikud ja alustama arutelusid. Need on väga keerulised. Loodan, et alustame neid juba varsti," ütles Hamilton BBC-le.

Legendaarne piloot pikendas möödunud talvel kontrahti vaid ühe aasta võrra. Tema sõnul poleks läbirääkimised pidanud nii kaua venima.

Hamilton ja Mercedese meeskonna boss Toto Wolff soovisid kõnelusi alustada alles pärast seda, kui MM-tiitel on kindlustatud. See selgus novembri keskel Türgis.

"Me ei taha enam kunagi olla samas olukorras nagu jaanuaris ja veebruaris. See rikkus mu terve talve," kahetseb Hamilton. Ja lisab: "Kindlasti polnud see ka Totole hea. Ta ei saanud normaalselt puhata."

Hamilton ei taha, et uued läbirääkimised segaksid kaheksanda MM-tiitli jahtimist. Ta soovib peagi liigsetest pingetest vabaneda.

"Meil on veel 19 võistlust jäänud, kuid oleks tore, kui meil oleks juba enne pausi midagi kokku lepitud. Siis saaksime lõõgastuda ja tulevik oleks selge."

Wolff ütles enne Hispaania GP-d, et on Hamiltoniga eelläbirääkimisi pidanud. "Saime teada, et lepingu sõlmimist ei tohiks jätta jõulupühadeks," kiikab ta tulevikku.