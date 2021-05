Hyundai rallimeeskonnaga liitunud insener-geenius selgitas otsuse tagamaid 

"Olen olnud M-Spordis 20 aastat ja plaanin endiselt töötada M-Spordi kestvussõidu poolel, kuid rallisuunal töötan edaspidi Hyundai insener-konsultandina," rääkis DirtFishi vahendusel Loriaux, kelle sõnul oli briti meeskond sisuliselt üks sõpruskond.

Viimasel seitsmel aastal töötas ta hoopis Bentley GT3 arendamisega. Loriaux’ sõnul on ta väga uhke, et iseseisvalt suudeti disainida võistlusauto, mis arendati sisulist nullist. Sealjuures saadi kokku tugev meeskond, kellega õpiti jooksvalt võistlusstraateegiat, boksipeatuste tegemist ja muud. Kui selle juures oli üks väike mure.

"Hakkasin WRCst puudust tundma, sest see on olnud suur osa minu elust ja minu silmis on see kõige keerulisem autospordiala," jätkas belglane, kelle sõnul töötas ta viimastel aastatel töötas nii Bentley juures kui aitas Chris Williams arendada Fordi 2022. aastal radadele tulevad hübriidmasinat.

"Kuid ma polnud ühegi projekti eest vastatav ja polnud kõige juurde kaasatud, mistõttu vajasin suuremat väljakutset," tõdes Loriaux.

"Kui Hyundailt avanes võimalus saada tagasi positsioonile, kus saaksin juhtida tervet WRC-programmi, oli see minu jaoks unistuste pilet. Uus väljakutse, kus suurtootja on pühendunud, hea eelarve, head autojuhid... Ma ei suutnud seda tagasi lükata," selgitas insener, et Lõuna-Korea autotootja pakkumine tuli õige ajal.

Tema sõnul oli Fordist ja M-Spordist lahkuminek kurb, aga ta vajas oma enda teed. 2022. aasta Fordi juures on küll väga palju tema DNAd ja mõtteid, aga lõppeks polnud see tema projekt.