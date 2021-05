Spordivaria HÄMAR VALDKOND: kas Eestist on saanud dopinguoaas? Deivil Tserp , täna 19:00 Jaga: M

GALERII

PATUNE SPORTLANE: Karel Tammjärv võiks oma dopinguloo üksikasjalikult lahti rääkida. Foto: Aldo Luud

Eesti murdmaasuusatajate Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu ja Algo Kärbi ning treenerite Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kollektiivsetest patutegudest kirjutatakse-räägitakse juba rohkem kui kaks aastat. Tänavu on avalikkust teavitatud maadluse eksmaailmameistri Heiki Nabi, korvpallur Egert Halleri ja judoka Miko Silde positiivsest dopinguproovist. Mullu jõudis omapärase lahenduseni nii bodyfitnessiga tegelnud Eliise Petersoni kui ka ühe alaealise tõstja dopingujuhtum. Sestap kõlab ühiskonnas üha valjemalt arvamus, et (tipp)sport on räpane ehk rahvakeeli väljendudes – kõik panevad.