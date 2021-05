KAS VUTISÕDA JÄTKUB? Barcelona, Madridi Real ja Juventus kaaluvad UEFA vastu kohtusse minekut 

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Aleksander Ceferin ütles möödunud nädala lõpus, et tosinast klubist üheksaga on saadud kokkuleppele ja Superliiga on unustatud. "Need klubid mõistsid kiiresti omi vigu ja võtsid kasutusele meetmeid, millega näitavad oma tulevast pühendumust Euroopa jalgpallile. Sama ei saa öelda niinimetatud superliigas jätkuvalt osalevate klubide kohta ja Uefa tegeleb nende klubidega hiljem," vihjas ta Barcelonale, Madridi Real ja Torino Juventusele.