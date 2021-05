Serviti lõpetas hooaja võiduga Kehra üle. Musting: „Tulemuste poolest oli kindlasti tähtsaim meie euroedu.“ 

"Kui hooaeg pähklikoores kokku võtta, siis võtmesõna on areng. Tegime selge sammu edasi meeskonnana, aga kõige positiivsem on mängijate areng. Terve hulk nooremaid pallureid on kaela kandma hakanud, eriti just Ülljo Pihus, Alfred Timmo ja Tõnis Kase, unustamata teisigi," rõõmustas 15-kordse Eesti meistri peatreener Kalmer Musting.