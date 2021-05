Eesti kaotas Valgevenele taas kolmes geimis 

Rahvusnaiskonna rünnakuliider Kertu Laak ja koondises mõneaastase pausi järel julge esituse teinud Silvia Pertens rääkisid Valgene mängu headest ja halbadest külgedest. "Lootus oli, et täna platsile saada, aga eeldada seda ei saanud. Kui kutsuti vahetusse, siis närv ei jõudnudki sisse tulla, tuli kohe minna. Vägev oli platsil olla," sõnas Pertens, kes realiseeris 4st rünnakust 3. Ka Laak kiitis alustuseks koondisekaaslast: "Kiitsime Silviat ka pingilt! Väga tubli! Šveits on mõnes mõttes meile suurem eesmärk, seega on hea, et saime selle mängu sinna alla. Ma väga loodan, et me oleme homme kindlamad, just geimi lõppudes ka. Meie serv ei olnud nii agressiivne, kui võis loota. Rahul olen võistkonna üldise mänguga."

Vahetusest sekkunud Kadi Kullerkann ütles mängu analüüsides, et jäi naiskonna esitusega rahule ja usub, et ka Valgevene alistamine on tegelikult jõukohane. "Kui me selle esimese geimi oleks kätte saanud, siis sealt oleks hea energiaga päris hea edasi olnud minna. Võib-olla natukene see raputas, et kui me olime nii lähedal, siis see on natukene frustreeriv, kui seda kätte ei saa," sõnas ta tasavägise avavaatuse kohta. "Aga pole hullu, meil on üks võimalus veel (nendega mängida). Näeme, et oleme võimelised nende vastu mängima, see on tehtav. Seda mängu keegi taga nutma ei hakka, mõtted on juba järgmise mängu peal."