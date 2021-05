VIDEO | ÜLIVÕIMAS! Westbrook purustas igivana NBA rekordi 

Tagamängija tunnistas pärast matši, et tavaliselt pole tal kombeks enda saavutusi tähistada, ent selle rekordi puhul tegi ta erandi.

„Pühendun tohutult palju ainult selleks, et minu nime Oscari [Roberson], Magicu [Johnson] ja Jason Kiddi kõrval mainitaks. Noore poisina ei unistanud ma sellest kunagi ja olen väga tänulik selle hetke eest. Tavaliselt ma end õlale ei patsuta, kuid täna teen seda. Võtan korvpalli väga tõsiselt ja olen väga tänulik kõikidele oma meeskonnakaaslastele ja treeneritele. Eriliselt tänan perekonda, kes on nii palju oma aega ohverdanud, et saaksin teha seda, milleks suuteline olen,“ vahendas Westbrooki sõnu ESPN.