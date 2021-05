Thierry Neuville on kaotamisest tüdinenud: jääme alati võidust napilt ilma 

Belglane on kõigil kolmel etapil jäänud kolmandaks. Kui Monte Carlos jäi tal teisest kohast puudu 40,9 sekundit, siis Soomes arktika rallil lahutas teda teisena lõpetanud Kalle Rovanperäst 2,3 sekundit.

Neuville tundis, et Horvaatias oleks ta hea õnnestumise korral võinud terve etapi võita, ent paraku tuli taas Toyota pilootide paremust tunnistada.

„Meil oli häid kiiruskatseid, kuid ka mitmeid pettumust valmistavaid hetki. Asjad ei klappinud ning lõpuks jäi potentsiaalsest võidust väga vähe puudu. Seega peame analüüsima, miks sellised vead tegid ning kuidas neid parandada. Võidu või poodiumikohtade nimel on väga tihti käinud tihe võitlus ning alati on meid võidust lahutanud mõned sekundid või kümnendikud,“ vahendas Neuville'i sõnu portaal DirtFish.

Belgia piloot on hetkel üldarvestuses teine. 61 silma kogunud Ogier edestab teda kaheksa punktiga. Horvaatias võinuks Neuville'il aga paremini minna, sest Hyundai pealik Andrea Adamo tunnistas, et meeskond läks rehvivalikuga alt ning see sai neile suuresti saatuslikuks.