Hea uudis! Eesti vollekoondise liider leidis uue koduklubi! 

Belchatowi näol on tegemist 9-kordse Poola meistri ja 7-kordse karikavõitjaga. Korra on tuldud maailma tugevaimas sarjas ehk Meistrite liigas hõbedale ning Cev Cup’il on korra pronks. Lisaks on osaletud klubide maailmameistrivõistlustel, kust on ette näidata kaks hõbedat ja üks pronks.