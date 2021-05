Korvpall Kalev/Cramo täht Chavaughn Lewis esimesest profiaastast: „See oli õudne, nutsin end õhtuti magama.“ Eigo Kaljurand , täna 19:00 Jaga: M

TAGASI EESTIS: „Peale aastat Venemaal sain aru, mis on klubi valimise juures oluline. Tahtsin olla kohas, kus mind hinnatakse ja koheldakse hästi,“ selgitas Chavaughn Lewise Kalev/Cramosse naasmise tagamaid. Foto: Martin Ahven

Chavaughn Lewis on näinud Euroopa korvpalli puudusi: Leedus elas ta väga kitsastes tingimustes, Poolas pallis pool aastat palgata, Venemaal sai ühest klubist päevapealt kinga ja teisel juhul sattus Siberi linna, kus päikest ei näinudki. „Mulle meeldib Kalev/Cramo juures see, et olen siin nagu pereliige,“ selgitas Lewis Eestisse naasmise tagamaid.