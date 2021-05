MIDA TÄHENDAB „PAUSA“? Pep Guardiola geniaalsus tõi Manchester Cityle kõige erilisema tiitli 

Pärast seda, kuid City läks 2008. aastal Araabia Ühendemiraatide juhitiva perekonna omandusse, on pidevalt räägitud, et Šeik Mansouri peamine eesmärk on just meistrite liiga triumf.

Tekib küsimus, kas Guardiola tegeleb praegu vastaste mõjutamisega, sest tema väidab vastupidist: „Meie kõige tähtsam siht on alati Inglismaa meistritiitel. Seal peab olema iga kolme päeva tagant parimas vormis, mängima kõigiga nii kodus kui ka võõrsil. Võita saab vaid siis, kui oled igal nädalal oma parimas hoos. Lisaks on see väga oluline viis, kuidas tänada oma fänne. Sel aastal ei kuulnud me neid tribüünidelt, kuid teadsime, et nad on meie selja taga. Loodan, et saame tiitlit juba peagi üheskoos tähistada.“