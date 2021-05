GALERII JA OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo suudab finaalseeria viigistada? 

Pärnu on küll okeid viskekohad välja mänginud, kuid kolmesed enam ei sopsa ja tiim on üle kolme minuti kuival. Kalevi poolt aga on hoogu minemas Kaufmanis, kes tabas keerulise keskpositsiooniviske ning veelgi jaburama kolmese. Kalev üle pika aja ees, seis 30 : 29.