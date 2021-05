PELLE POHLAKU VASTUS SPEKULATSIOONILE: kas Ragnar Klavan võib suvel liituda Floraga? 

Kas ta pikendab Sardiinia klubiga lepingut? Või jätkab mõnes teises Saapamaa tiimis? Ehk sobiks karjääri lõpus kiigata Türki, kus sarnaselt Itaaliale on kogenud kaitsjad kõrges hinnas? Just Türgist tunti tema vastu väidetavalt elavat huvi enne Itaaliasse kolimist. Samas läks tema agendi Chris Cleaveri teine eestlasest klient Karol Mets mullu Saudi Araabiasse ja ehk kiikab ka Klavan sinna suunas? Õhus ka teooria, et ehk lõpetab vasakujalgne äss karjääri. Kuid kas enne seda võiks ta tulla appi endisele tööandjale ehk Florale, kes loodab teha aegade edukaimat eurohooaega? Uurisime sellise variandi kohta Flora presidendilt Pelle Pohlakult, kellelt tuli muuhulgas vastuseks põnev mõistukõne, mis lõppes kolme punktiga.