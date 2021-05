VIIMANE SÕNUMIVAHETUS: legendaarne Michael Jordan avalikustas, mis ta enne traagilist õnnetust Kobe Bryantile kirjutas 

Michael Jordan on nüüd meenutanud, et ta ei suuda endiselt kustutada oma telefonist viimaseid sõnumeid, mis ta toona Bryantile saatis. Kossulegendi Jordani viimane suhtlus Bryantiga oli 2019. aasta detsembris. Oma eralennukiga lennanud Bryant kirjutas Jordanile nii: „See tekiila on imeline.“ Sellega vihjas ta Jordani poolt talle saadetud Jordani Cincoro tekiilale. Jordani vastus oli: „Aitäh, vennas.“

Kobe uuris seejärel, kas kuulsa korvpallilegendi perel on kõik korras ja mõlemad mehed kinnitasid, et peredel läheb hästi. Seejärel soovis Jordan Bryantile häid saabuvaid jõulupühasid ja vihjas sellele, et sõber on oma tütre Gianna kossutiimi treener. Bryant olevat vastanud, et nad on parajasti suuresti üht mängu juhtimas ja ta naudib treeneritööd. „Ma lihtsalt armastan seda sõnumit, sest see näitab Kobe’i võitlusvaimu,“ sai lugeda Jordani kommentaari portaalist rt.com. „Ma ei tea miks, aga ma lihtsalt ei suuda seda ära kustutada,“ nentis ta, et sõbra surmaga on endiselt raske leppida.