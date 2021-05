VOT KUS LOPS! NBA tiitlisoosik sai ühe superstaari tagasi, kuid nüüd langes rivist järgmine 

Kui Harden oli rohkem kui kuu aega kõrval tagareievigastusega, siis Irving sai Netsi eelmises mängus Chicago Bullsiga lauavõitluses tugeva löögi vastu nägu. Õnneks ei tuvastatud Irvingul peapõrutust, kuid on täitsa võimailk, et riskide vältimiseks peatreener Steve Nash teda Netsi kahes järele jäänud põhihooaja mängus väljakule ei saada. Sellisel juhul läheks Brooklyn play-off'idesse seisus, kus Harden, Durant (kes oli vahepeal samuti pikalt vigastusega eemal) ja Irving on koos väljakul olnud vaid seitsmes mängus.

Kohtumises San Antonio Spursi vastu Harden algkoosseisu ei mahtunud (viimati juhtus selline asi tal üheksa aastat tagasi), kuid pingilt sekkudes viskas ta 26 minutiga 18 punkti, jagas 11 resultatiivset söötu ja hankis 7 lauapalli. Nets võitis mängu 128 : 116 ja Harden kinnitas pärast matši, et tema jaoks ei ole mingit probleemi tulla mängu pingilt.

"Kuuenda mehe roll ... Olen ka selle selgeks saanud, sest olen kunagi selle eest auhinna saanud. See on lihtne roll, tuled sisse ja mõjutad mängu. Teed kõike seda, mida on vaja teha, et võita, olgu siis rünnakul või kaitses," rääkis Harden.

Ta jätkas: "Õpin jätkuvalt [Netsi] mängu. Olen väga isetu. Ma ei ürita teha midagi sellist, mida ma ei suuda teha, või midagi sellist, millest pole meie meeskonnale kasu. See mõtteviis hoiab mind väga hästi järje peal."

Harden nentis, et tema jaoks oli väga oluline enne play-offe väljakule saada, et meeskonnakaaslastega uuesti klappi leida ning samuti ka seeetõttu, et saada mänguolukorras aimu oma seisundist.

"Hooajaeelsed mängud on üks asi. Järgmine tase on põhihooaeg. Kuid play-off'id on täiesti teine tase, ning seal läheb see tase aina kõrgemaks, mida kaugemale sa jõuad," tõdes Harden.