Korvpall Andres Sõber usub, et Kalev/Cramo kallutab finaalseeria siiski enda kasuks, kuid tal poleks midagi ka Pärnu võidu vastu Kaspar Koort , täna 10:30 Jaga: M

Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama vaheline finaalseeria on viigis üks-üks. Foto: Erki Pärnaku

Korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadama vahel on kulgenud üle ootuste põnevalt, kui kahe mängu järel on seeria viigis üks-üks. Avamängu võitis 81 : 76 Pärnu, teise matši eile õhtul 85 : 80 Kalev/Cramo. Kogenud kossuhunt Andres Sõber leiab, et Kalevi mängule on oma kõva pitseri vajutanud mitmete põhimeeste puudumine, kuid usub, et sellest hoolimata kallutavad kalevlased kolme võiduni peetava finaalseeria siiski enda kasuks.