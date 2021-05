EOK peasekretär teeneka võrkpallitreeneri juhtumist: ei saa süüdistada inimest ilma konkreetsete faktide ja tunnistajateta, teades, et ta ei saa ennast kaitsta  

"Ei ole mingit vahet, kas ahistamine ja väärkohtlemine on toimunud 30, 20 või 5 aastat tagasi. Või eile. Pole vahet, kas see juhtus koolis, kodus või trennis – sellele tegevusele ja sellest teadjate tegevusetusele puudub vabandus ning mõistmine.

Eesti Olümpiakomitee on juba kaks aastat tagasi lisanud Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA tegevusvaldkonnale juurde spordis igasuguse väärkohtlemise ennetamise. Koostöös SA ja justiitsministeeriumiga on korraldatud rahvusvaheline konverents, kus osalesid kümned meie treenerid. Igasuguse ahistamise vastased loengud on lülitatud treenerite koolitusmoodulitesse. On ilmunud teemaartiklid EOK ajakirjas „Liikumine ja sport“.

Siiski meenutan kristlikku põhimõtet, et ei saa süüdistada inimest ilma konkreetsete faktide ja tunnistajateta, teades, et ta ei saa ennast kaitsta või selgitusi anda. See käitumine meenutab nõukaaegset käitumist, mis tundub, et on siiani kusagil veel olemas."