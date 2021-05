Jalgpall Kadunud poeg naasis koju: kaheksa aastat Tartus mänginud Tauno Tekko otsib sünnilinnas uut hingamist Kaspar Koort , täna 12:35 Jaga: M

MERI, RAND JA PÄIKESEPAISTE! Tauno Tekko ja tema Saksa väike spits Choco saavad pärast aastaid Tartus nautida kõike toredat, mida pakub kuurortlinn Pärnu. Foto: Tauno Tekko erakogu

2012. aasta detsembris pakkis nooruke Pärnu jalgpallur Tauno Tekko suure spordikoti, istus bussi ning sõitis Tartusse Tammeka klubisse testimisele. Äsja 18 aastaseks saanud poolkaitsja suutis endast jätta nii hea mulje, et tartlased otsustasid talle ka lepingut pakkuda. Siiski ei osanud Tekko sel hetkel hingeski aimata, et tema seiklus Tartus kujuneb lausa kaheksa aasta pikkuseks. Nüüd on mees aga sünnilinnas tagasi ja kannab taas oma esimese klubi Vapruse kollast särki.