Hiinlaste tehasetiim haub MM-sarjaga liitumise plaane  

Ei rahvusvaheline autospordiliit FIA ega WRC promootor pole hiinlaste plaane kommenteerinud, kuid DirtFishi portaali Kaug-Ida allikad väidavad, et megariigi tootjal on tõsi taga.

Ent räägitakse ka enamast, suurema klassi autost, samuti on võimalik, et liitutakse maailma rallikrossi sarjaga. Kompanii vaatab kõikjal ringi. On väga põnevad ajad!"

Allikas lisas, et autoralli on Hiinas vägagi populaarne ning riik teeb tööd selle nimel, et sinna jõuaks ka MM-sarja etapp. Võib arvata, et suurriigi turg on ka WRC bossidele väga ahvatlevaks suutäieks, ning kui sarjaga peaks liituma ka Hiina tootja, oleks see suisa täistabamus.