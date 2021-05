AMETLIK: türklased peavad taas meistrite liiga finaalist suu puhtaks pühkima 

Põhjuseks mõistagi koroonapandeemia ja see, et finaalis kohtuvad Inglismaa klubid Manchester City ja Londoni Chelsea. Kuna Türgi on Suurbritannia jaoks n-ö punases nimekirjas, kust naastes peab jääma karantiini, tuli UEFAl leida finaalmänguks alternatiivne variant ja selleks osutus Portugal, mis on brittidel rohelises nimekirjas. UEFA on kinnitanud, et matši pääseb vaatama mõlema meeskonna 6000 poolehoidjat.