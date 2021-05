MULTITALENT: USA staarräppar liitus Rwanda korvpalliklubiga 

Ent mehel on tõsi taga ning uudised Rwandast kõnelevad, et ta peaks osalema kolmel kuni kuuel Patriotsi matšil. Et tegemist ei ole mingi naljatiimiga, näitab see, et Patriots on neljal korral kroonitud Rwanda meistriks ning räppari tiimikaaslaseks on teiste seas näiteks Ben Uzoh, kes esindanud NBA klubisid New Jersey Netsi, Cleveland Cavaliersi ja Toronto Raptorsit ning võitnud Nigeeria koondise koosseisus 2015. aastal Aafrika meistrivõistlused. Samuti kuulus Uzoh Nigeeria meeskonada 2016. aasta olümpiamängudel ja 2019. aasta MMil.