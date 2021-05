Eesti laskesuusakoondise peatreeneriks saab Valgevene tiimi olümpiakullani viinud juhendaja 

Fiodar Svoboda on olnud kauaaegne Valgevene koondise treener, kelle õpilaste hulka kuuluvad teiste hulgas Nadežda Skardino ja Darja Domratševa. 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel võitis Svoboda juhendatud Valgevene naiste teatenelik kuldmedali.

„Koondisel on au alustada koostööd nii suure kogemuse ja silmapaistvate tulemustega treeneriga, kes on juhendanud koondise olümpiakullani,“ ütles koondislane Johanna Talihärm, „Endiste kaastreenerite ja sportlaste tagasiside on olnud väga positiivne.“